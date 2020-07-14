АШХАБАД, 14 июл /ПРАЙМ/. Агентство "Туркменские железные дороги" со среды на наделю приостановит в стране движение поездов, сообщает официальный сайт ведомства.

"Уважаемые пассажиры! Сообщаем, что в период 16-23 июля текущего года движение поездов приостановлено", — говорится в сообщении.

Причины временной остановки железнодорожного сообщения в стране не называются.

Агентство "Туркменские железные дороги" ежегодно обслуживает около 6 миллионов пассажиров.

В эти дни в стране вводится поголовный масочный режим, а крупные рынки и торговые центры временно прекращают свою работу и подвергаются санитарной обработке. При этом, по сообщению туркменских властей, случаи заболевания коронавирусом нового типа в стране не зафиксированы.