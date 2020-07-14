МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил на встрече с кабмином, что авиаотрасль России восстановится после пандемии быстрее мировой. Кабмин предоставил "Аэрофлоту" госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей

"Аэрофлот" рассчитывает нарастить перевозки дочерней "Победы" к 2027-2028 годам до 55-65 миллионов пассажиров ежегодно, а ее флот — до 170 самолетов.

"Как будет выглядеть эта картинка к 2027-2028 году… "Победа" же будет перевозить 55-65 миллионов пассажиров, и это очень существенно, если говорить о цене. Она также будет оперировать среднемагистральным флотом примерно 170 машин", — сказал Савельев.

Глава правительства России Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что при принятии решения о возобновлении международных авиаперевозок власти страны будут исходить из рекомендаций Роспотребнадзора.

Мишустин назвал ситуацию на рынке авиаперевозок из-за коронавируса непростой, и, в том числе крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" несет значительные издержки.

"У нас непростая ситуация сложилась на рынке авиаперевозчиков, и, собственно говоря, "Аэрофлот", как ключевой авиаперевозчик страны, конечно, в ситуации с коронавирусом несет значительные издержки", — заявил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

Глава правительства констатировал, что значительно сократилось количество внутренних перевозок и фактически остановились международные. Это, в том числе повлияло на доходы компании и ее работу. При этом Мишустин напомнил, что для поддержки отрасли был принят целый ряд мер господдержки.

Савельев ответил, что если не будет обозначена дата возобновления международных авиаперевозок, то компания может потерять этот рынок.

Говоря о внутренних рейсах, Мишустин отметил, что "Аэрофлоту" необходимо помочь развитию туризму внутри России и перевозить граждан по "разумным ценам".