С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — ПРАЙМ. Менеджер филиала ОАО "РЖД" в Петербурге подозревается в покушении на получение взятки на сумму 1,69 миллиона рублей от коммерческой организации за право обслуживания объектов водоснабжения, сообщает пресс-служба СК РФ.

"В Санкт-Петербурге должностное лицо филиала ОАО "РЖД" подозревается в покушении на получение взятки", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемый — начальник Октябрьского центра организации закупок — структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала ОАО "РЖД". Как сообщили в СК, подозреваемый через посредника потребовал взятку от генерального директора коммерческой организации за право на заключение договоров оказания услуг по техническому обслуживанию объектов водоснабжения, водоотведения и инженерных сетей территориальных участков Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению.

Подозреваемый был задержан. Суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения.