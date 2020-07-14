МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Американский концерн Boeing Co. в июне получил только один заказ на поставку самолета, что на восемь лайнеров меньше, чем в мае, сообщила компания.

Пандемия коронавируса ударила по мировым пассажирским авиаперевозкам, в связи с чем компании ограничили закупки новой авиатехники.

С начала года Boeing получил заказы на поставку 59 самолетов. В мае компания получила заказы на поставку 9 самолетов, в то время как в апреле компания не получила ни одного заказа.

В то же время Boeing сообщил, что поставил в июне 10 самолетов. В мае Boeing поставил только 4 самолета, что оказалось минимумом с ноября 2008 года. С начала года Boeing поставил 70 самолетов, а за второй квартал — 20 самолетов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.