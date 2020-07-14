МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Морские терминалы в РФ имеют технику, способную оперативно и безопасно осуществлять перевалку контейнеров из полувагонов, сообщил РИА Новости генеральный директор T.A. Management Андрей Бубнов.

T.A. Management бизнесмена Владимира Лисина (ООО "Управление транспортными активами") управляет российскими предприятиями судоходного, стивидорного и логистического рынков. Ранее Лисин, которому подконтрольна и "Первая грузовая компания", предложил вновь разрешить запрещенную несколько лет назад перевозку контейнеров в полувагонах, писало в июне РБК. Ряд игроков рынка выступили против этой идеи, в том числе, указывая на вопросы скорости, технологии и безопасности. Вопрос обсуждается на ряде совещаний.

"Морские терминалы сегодня оборудованы современной техникой, способной оперативно, безопасно и качественно осуществлять перевалку контейнеров из полувагонов. Накопленный российскими портами богатый опыт и отлаженные технологии работы позволяют обеспечить высокий уровень безопасности и сохранности вагонного и контейнерного парков", — считает Бубнов.

По его словам, большинство точек зарождения экспортных грузопотоков РФ находится на дальних расстояниях от морских портов, что требует использовать все возможности выстраивания эффективных логистических цепочек для обеспечения конкурентоспособности российского экспорта. Он считает, что в этой связи существующий запрет на перевозку контейнеров в полувагонах является причиной упущенной выгоды от неиспользуемых возможностей повышения эффективности логистических цепочек и снижения транспортных издержек грузоотправителей.

"У грузоотправителей должно быть право выбора способа транспортировки контейнеров, что позволит повысить привлекательность логистических маршрутов, снизить затраты грузовладельцев и повысить конкурентоспособность российского экспорта, снизить дисбаланс груженых и порожних пробегов и тем самым снизить нагрузку на ж/д сеть", — добавил гендиректор T.A. Management.

Ранее Global Ports, совладельцем которой является группа "Дело" Сергея Шишкарева, отмечал, что погрузка контейнеров в полувагоны в морских портах возможна, но может привести к снижению перерабатывающей способности терминалов. Не в пользу идеи вновь разрешить перевозку контейнеров в полувагонах высказывались группа Fesco и принадлежащий группе "Дело" "Трансконтейнер". Замгендиректора РЖД Алексей Шило говорил, что РЖД считают возможным рассмотреть идею как антикризисную меру, но ее нельзя вводить без всеми признанного безопасного способа перевозки.