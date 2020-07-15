МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. РЖД со среды вернули в график все поезда "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом, отмененные ранее из-за ситуации с коронавирусом, сообщала компания.

Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой движение большинства поездов "Стриж" временно приостанавливалось. Сохранялись только поезда № 704 и № 705. По мере снятия ограничений, с 3 июля на маршрут вернулись три пары поездов, которые курсировали по отдельным датам.

Позднее РЖД сообщили, что в связи с постепенным снятием ограничений и для удовлетворения спроса пассажиров на поездки "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) с 15 июля возобновляет курсирование всех "Стрижей" между Москвой и Нижним Новгородом. В частности, в графике восстанавливаются ежедневные скоростные поезда №№ 701/702, 703/704, 705/706, 707/708, 709/710.

"Стрижи" способны развивать скорость до 200 километров в час. Поездка между Москвой и Нижним Новгородом в среднем занимает чуть более 3 часов 40 минут. В составы включены вагоны с местами для сидения первого и второго классов, спальные вагоны класса "люкс". Все вагоны оборудованы системой климат-контроля, включающей очистку и обеззараживание воздуха, а также экологически чистыми туалетными комплексами.

РЖД напоминают, что для защиты здоровья пассажиров и сотрудников принимается комплекс специальных мер. Перед выходом в рейс вагоны проходят обязательную дезинфекцию, уборка с применением специальных обеззараживающих средств осуществляется и в пути следования. После отправления составов в рейс проводится обязательная термометрия всех пассажиров бесконтактным термометром. Также в вагонах организована продажа средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства и т.п.).