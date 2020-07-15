СОЧИ, 15 июл — ПРАЙМ. Пассажиры аэропорта Краснодара эвакуированы после информации о "минировании", рейсы задержаны, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

По его словам, в здании аэропорта работает оперативная группа с кинологами.

"В 11.13 в аэропорт Краснодара поступила информация о возможном минировании. Пассажиры эвакуированы из терминала на безопасное расстояние. Рейсы задержаны", — пояснил представитель аэропорта.

Как позже сообщили РИА Новости в управляющей компании "Базэл аэро", в ведении которой находятся аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы, сообщение о "минировании" пришло на ее общую электронную почту.

"Здание аэровокзального комплекса и территорию аэропорта Сочи обследуют кинологи с собаками и сотрудники полиции", — добавил собеседник агентства.

Во вторник днём пассажиры аэропорта краевой столицы также были эвакуированы после сообщения о "минировании" самолётов и здания. Информация не подтвердилась, и после проверки аэропорт возобновил работу в штатном режиме.