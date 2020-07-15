СОЧИ, 15 июл — ПРАЙМ. Аэропорты Краснодара и Сочи возобновили работу в штатном режиме после проверки не подтвердившейся информации о "минировании", сообщил РИА Новости представитель компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортами краевой столицы, олимпийского курорта и Анапы.

Утром в среду на электронный адрес компании поступило сообщение о "минировании" аэропорта, но не уточнялось, какого именно. Началась проверка аэровокзальных комплексов краевой столицы и олимпийского курорта.

"Оперативными службами за два часа были проверены четыре самолета и здания терминалов внутренних и международных линий аэропорта Краснодар. Подозрительных предметов обнаружено не было. Аэропорт начал работу в штатном режиме с 13.45", — сообщил представитель аэропорта.

Он уточнил, что в 12.30 в аэропорту начали обслуживание прилетевших пассажиров, выдавать багаж, а в 12.50 пассажиры вылетающих рейсов были допущены в терминал. Среднее время задержки пяти рейсов составило менее 1 часа.

"По Сочи также информация не подтвердилась… Запрещённых предметов, а также подозрительных предметов не обнаружено. Аэропорт начал работу в штатном режиме в 12.25", — добавил представитель компании.

Вчера сообщения о "минировании" поступили в аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Хабаровска, везде информация не подтвердилась.