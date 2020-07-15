МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Временную объездную дорогу планируют уже в четверг обустроить в подмосковном Можайске, где деревни и дачные посёлки оказались отрезаны от города, сообщают РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Ранее в пресс-службе муниципалитета агентству рассказали, что из-за сильного ливня в городе размыло дорогу, которая соединяла три деревни и четыре дачных посёлка, в результате местные жители и дачники не могут покинуть свои дома из-за отсутствия дорожной коммуникации.

"Временную объездную дорогу обустроят в Можайском городском округе Подмосковья, где деревни и дачные посёлки оказались отрезаны от основной дороги. Работы планируется завершить до завтра, в зависимости от погодных условий", — сказал собеседник агентства.