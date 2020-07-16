МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение в 2020 году средств на ремонт дорог и аварийных мостов, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении Росавтодору из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов РФ иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности", — говорится в повестке заседания.

Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и отремонтировать аварийные мосты, поясняется в сообщении.