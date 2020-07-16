МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Одна из крупнейших американских авиакомпаний American Airlines может отправить в неоплачиваемый отпуск около 25 тысяч сотрудников на фоне ситуации с пандемией коронавируса, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на письмо компании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания может сократить 30% своих сотрудников на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что American Airlines предупредила порядка 25 тысяч работников о том, что их потенциально могут отправить в неоплачиваемый отпуск. Отмечается, что в таком случае уведомления получат почти 10 тысяч бортпроводников, 2,5 тысячи пилотов и 3,2 тысячи сотрудников технического обслуживания.

Согласно данным Forbes, в авиакомпании работают 133,7 тысячи человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.