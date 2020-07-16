ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл — ПРАЙМ. Израильский национальный авиаперевозчик El Al отменяет пассажирские рейсы до конца августа, 95% сотрудников останутся в неоплачиваемом отпуске, сообщает израильское бизнес-издание Globes.

"Авиакомпания El Al сообщила, что она не намерена возобновлять регулярные пассажирские рейсы до 31 августа", — пишет издание.

Генеральный директор компании Гонен Усишкин также сообщил сотрудникам, что они на это время останутся в неоплачиваемом отпуске. Также он сообщил, что многие работники будут уволены.

В марте авиакомпания отправила 5,5 тысячи из 6 тысяч сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за вспышки коронавируса.

Число рейсов, выполняемых авиакомпанией, было значительно уменьшено из-за пандемии коронавируса, что и стало причиной сокращений.