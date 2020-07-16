МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Компании из Нижегородской и Челябинской областей поддерживали цены на торгах, часть из которых проходила в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", и заработали на этом 3,8 миллиарда рублей, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы.

"Компании из Нижегородской и Челябинской областей не снижали цены на торгах или вовсе отказывались от участия в конкурентной процедуре в пользу заранее определенного победителя. Общая сумма контрактов картельщиков составила 3,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

ФАС обнаружила три картельных соглашения, участниками которых стали "Нижавтодорстрой", фирма "Магистраль", "Мегаполис", "НижегородАвтоДор" и "УралДорСтрой". Им грозят штрафы до 50% от начальной (максимальной) цены контрактов.

"Действия компаний привели к поддержанию цен на торгах, а деньги, которые были выделены в том числе на исполнение нацпроекта, расходовались неэффективно. Учитывая масштаб полученного картелем дохода, мы передали материалы в правоохранительные органы. Они будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководства компаний по статье 178 УК РФ. Надеемся, что виновные лица будут наказаны по всей строгости закона", — заявил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.