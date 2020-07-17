ХАБАРОВСК, 17 июл /ПРАЙМ/. Уголовное дело возбуждено после повреждения конструкций железнодорожного моста через Амур у Хабаровска во время буксировки по реке грузоподъемного крана, по административным делам после инцидента судоходная компания "Пять морей" оштрафована, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Отмечается, что после повреждения конструкций прокуроры провели проверку. Они установили, что 15 мая в нарушение требований законодательства капитан судна при буксировке грузоподъемного крана под пролетом железнодорожного моста у Хабаровска не рассчитал высоту груза, что привело к повреждению конструкции моста. Кроме того, капитан и компания-судовладелец "СК "Пять морей" не предъявляли суда к освидетельствованию перед буксировкой, разрешение на буксировку не получали, правоустанавливающие документы на плавсредства и санитарное свидетельство у них отсутствовали. Судоходная компания выпустила караван судов в плавание в ненадлежащем техническом состоянии.

"По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба, следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ, его расследование находится в Хабаровской транспортной прокуратуре на контроле", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки транспортный прокурор внес генеральному директору ООО "СК "Пять морей" представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

"По постановлениям прокурора судоходная компания и ее должностные лиц привлечены к административной ответственности по статьям "Нарушение правил эксплуатации судов", "Нарушение правил выпуска судна в плавание" и "Нарушение исполнителем требований технических регламентов" и оштрафованы", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, сумма всех штрафов оставила около 6 тысяч рублей. "Сумма штрафов небольшая, так как компания относится к субъектам малого предпринимательства. Однако иск о возмещении ущерба, который составил 1,6 миллиона рублей, может быть заявлен в рамках уголовного дела, либо владелец моста может обратиться в суд с гражданским иском о взыскании ущерба", — сказал собеседник агентства.

Совмещенный автомобильно-железнодорожный мостовой переход через Амур у Хабаровска длиной 2,6 километра является частью Транссиба. Старый железнодорожный мост был построен еще в 1916 году. В 1990-х годах началась масштабная реконструкция моста, которая велась в два этапа. Над железнодорожной частью был возведен второй ярус для автомобильной дороги. Реконструкция завершилась в 2009 году. Мост также называют "Амурским чудом", он изображен на пятитысячной купюре.