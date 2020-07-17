МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Агентство по авиабезопасности ЕС (EASA) выпустило предупреждение об опасности полетов в воздушном пространстве Ирана.

"Из-за неустойчивой ситуации относительно безопасности и слабой координации между гражданской авиацией и военными операциями существует риск ошибки при идентификации гражданского судна. В связи с наличием высокотехнологичных систем ПВО рекомендуется тщательно оценивать риски для гражданской авиации", — сообщает бюллетень EASA.

Отмечается, что риск для гражданских рейсов оценивается особенно высоко при высоте полета ниже 25 тысяч футов (около 7,6 тысячи метров). Предупреждение действует до 21 января 2021 года.

Ситуация в воздушном пространстве Ирана обострилась после крушения Boeing украинской авиакомпании.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.