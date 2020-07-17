БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июл — ПРАЙМ. Российско-китайский мост через реку Амур, который свяжет Благовещенск и Хэйхэ (КНР), планируют запустить по временной схеме к 1 сентября, он будет пропускать до 200 грузовых автомобилей в сутки, сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов.

"У нас завершено строительство мостового перехода, он уже был бы открыт, если бы не пандемия COVID-19. Мы рассчитываем на 1 сентября пока, но срок будет варьироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Временная схема, которая будет действовать, пока не будет построен полноценный пункт пропуска. Чтобы его построить, нужно примерно 1,5 года, это оценка Росгранстроя, у них сейчас ведется проектирование, земельный участок отведен. По временной схеме мост будет работать с пропускной способностью до 200 грузовых автомобилей в сутки", — сказал Орлов.

Сейчас на российской части моста построен временный пограничный пункт пропуска, он, по словам Орлова, введен в эксплуатацию и готов принимать грузы, согласно законодательству, через временный пункт не может проезжать пассажирский транспорт.

Первый автомобильный мост РФ-КНР строился с декабря 2016 года. В ноябре 2019-го основные этапы строительства российской части моста были завершены. Ожидается, что после ввода моста в эксплуатацию в 2020 году пассажиропоток составит около 5,5 тысячи человек в сутки. Согласно техническому заданию, по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

В мае Минвостокразвития сообщало, что совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию моста, но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса.