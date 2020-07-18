ЯКУТСК, 18 июл /ПРАЙМ/. Росавиация создала комиссию из-за инцидента при посадке Bombardier Q300 авиакомпании "Якутия" в аэропорту села Оленек, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

В четверг в аэропорту села Оленек Оленекского района Якутии у самолета Bombardier Q300 АК "Якутия" лопнули два колеса шасси при посадке. На борту находились три члена экипажа и 16 пассажиров, прилетевших в село из Якутска.

"Саха (Якутским) межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Росавиации создана комиссия по расследованию авиационного инцидента, которая в 10-дневный срок должна предоставить отчет по результатам данного происшествия", — прокомментировали в пресс-службе.