МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День работника транспорта, его будут отмечать в ноябре, сообщает в субботу пресс-служба правительства.

"Праздничной датой предлагается сделать 29 ноября. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта – управление водяными и сухопутными сообщениями и корпус инженеров путей сообщения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Добавляется, что Минтрансу поручено в течение трёх месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным актом.