МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости о подробностях организации "африканском турне" – вывоза граждан России на родину сразу из нескольких стран Африки.

С 16 по 20 июля проходит "африканское турне" — сложнейший по логистике вывозной рейс, который позволит вернуться на родину десяткам российских граждан из самых отдаленных уголков Африки. Маршрут охватил семь стран: 16-17 июля — Танзания, Либерия, Гана, Камерун; 18 июля — Уганда, Кения и снова Танзания; 19-20 июля — Иордания и, наконец, Москва.

Комментируя агентству детали "турне", Захарова рассказала, что сейчас завершилась первая его часть, "когда из пяти стран собрали людей, которых сейчас привезли в Танзанию". "Завтра (начинается – ред.) вторая часть операции, когда вместе с присоединившимся в Танзании российским гражданами, они отправятся транзитом через Иорданию в Москву", — отметила она.

По славам официального представителя МИД России, "это, действительно, наверное, самый сложный рейс…".

Захарова подчеркнула, что "аэропорты в некоторых странах открывались только под российский борт, они в принципе не работают".

По ее словам, у российских граждан в этих странах не было возможности присоединиться к вывозным рейсам других государств, чтобы транзитом через них оказаться на родине. "То есть они просто (были) заблокированы", — отметила она.

Представитель МИД рассказала, что сложность также заключалась и в "климатических условиях — жара, эпидемиологическая обстановка и просто погодные условия".

Отвечая на вопрос о том, кто возвращается в Россию, она указала, что это "люди с разными судьбами: это и люди, которые там работали, это и члены семей — у всех были свои обстоятельства". "Это долгожданная история, которую мы сейчас поводим", — добавила она.

Захарова также обратила внимание на то, что "количество людей, за которыми полетели, меньше, чем количество людей, которые готовили этот полет". "Там порядка более 100 человек, а готовили этот рейс… — одного экипажа только человек 40", — указала она.

Официальный представитель МИД России подытожила, что это "тот самый случай, когда один за всех и все за одного".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.