НОВОСИБИРСК, 20 июл /ПРАЙМ/. Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 нарушил правила выполнения полетов, не уведомив о вылете органы управления воздушным движением, сообщил РИА Новости в понедельник начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.

Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека экипаж и четыре пассажира. Ан-2 совершил взлет из населенного пункта Кырен Республики Бурятия, точный маршрут следования не известен.

"На борту был экипаж два человека и четыре пилота, которые сегодня должны были работать по опылению леса. Им показывали район, где они должны были сегодня приступить к опылению. Самолет вылетел в 19.25 по иркутскому времени (14.25 мск). На связь ни с кем не выходил, потому что полет выполнялся без уведомления органов управления воздушным движением. Это нарушение", — сказал Дрегер.

В настоящее время три борта (вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", самолет Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" и самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс") обследуют предполагаемый район нахождения самолета — район, который должны были показывать летчикам.