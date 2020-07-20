ВАШИНГТОН, 20 июл /ПРАЙМ/. Пятнадцатый вывозной рейс из США вылетел в Россию с 367 гражданами РФ на борту, сообщил в понедельник посол в США Анатолий Антонов.

"Мы проводили уже пятнадцатый по счету самолет для россиян, застрявших в США в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции. Пассажирами рейса стали 367 человек, в том числе семь младенцев", — говорится в его ответах на вопросы СМИ, опубликованных на странице дипмиссии в Facebook.

Всего в ходе подобной работы на данный момент вывезены почти пять тысяч россиян, добавил дипломат.

"Сегодня в Москву вылетели 68 человек, нуждавшихся в незамедлительной репатриации по неотложным причинам гуманитарного характера", — добавил Антонов.

В связи с пандемией коронавируса Россия приостановила регулярное авиасообщение с США. Нуждающихся в возвращении на родину отправляют специальными вывозными рейсами "Аэрофлота".