ИРКУТСК, 20 июл /ПРАЙМ/. После безрезультатных поисков пропавшего в Бурятии Ан-2 самолет Ан-26 "ИрАэро" вернулся в аэропорт Иркутска, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека экипажа и четыре пассажира. Ан-2 совершил взлет из населенного пункта Кырен Республики Бурятия, точный маршрут следования не известен. Начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер сообщил, что поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 ведут вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" и Ан-2 авиакомпании "Феникс".

"Наш Ан-26, принимавший участие в поисках пропавшего самолета в районе курорта Аршан Бурятии, вернулся в аэропорт Иркутска. Поиски пока результата не принесли", — сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что решение о дальнейшем участии самолета "ИрАэро" в поисковой операции пока не принято.