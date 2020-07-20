МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. СК проводит доследственную проверку по факту исчезновения в Бурятии самолета Ан-2, на борту которого находились шесть человек, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека — экипаж и четыре пассажира. Ан-2 взлетел из населенного пункта Кырен Республики Бурятия, точный маршрут следования не известен.

"По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, самолет облетал территории Тункинского и Окинского районов Бурятии, чтобы определить область химической обработки лесов от тутового шелкопряда.