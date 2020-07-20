МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил в интервью газете Parisien, что не явился в суд во французском Нантере 13 июля из-за "технического препятствия", поскольку его паспорт находился в Ливане.

"Мои адвокаты в течение нескольких недель обсуждали условия этого слушания. Существует техническое препятствие. Мой паспорт находится в руках генпрокурора Ливана, потому что Япония выдала международный ордер на мой арест. Также я хочу быть уверен, что мне гарантированы безопасность и свобода передвижения", — заявил бизнесмен.

В свою очередь журналист газеты отметил, что у Франции нет соглашения об экстрадиции с Японией, в отличие от Ливана, поэтому Гон мог бы чувствовать себя в безопасности.

"Чтобы туда (во Францию — ред.) добраться, нужно пересечь другие страны. Никто не может меня заверить в том, что поездка пройдет без перебоев и происшествий. Судья мог бы, например, допросить меня в Бейруте, где я готов ответить на все его вопросы", — подчеркнул экс-глава концерна.

Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).

Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.

Однако 29 декабря 2019 года Гон покинул свой дом в Токио и на частном самолете вечером того же дня, предположительно, в ящике для музыкальных инструментов, вылетел из Японии. Далее после остановки в Стамбуле он приехал в Ливан. В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы подозревают, что Гону помог сбежать бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" Майкл Тэйлор и его сын. Называлось также имя Джорджа Зайека, сотрудничавшего с Тэйлором ранее.