НОВОСИБИРСК, 20 июл /ПРАЙМ/. Поисковые группы на двух самолетах и вертолете в условиях горной местности обследовали уже около 1 тысячи квадратных километров территории разыскивая пропавший в Бурятии самолет Ан-2, результатов пока нет, сообщил РИА Новости начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.

Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека — экипаж и четыре пассажира. Самолет взлетел из населенного пункта Кырен Республики Бурятия, точный маршрут следования неизвестен.

"Новостей нет. Собираются на второй вылет. Пока ничего не обнаружили… Примерно обследована площадь 56 на 18 километров", — сказал агентству Дрегер.

Ранее сообщалось, что на поиски вылетали три борта — вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", самолет Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" и самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс".

Пропавший самолет вылетел в 19.25 по иркутскому времени (14.25 мск). Полет, по данным центра поиска, выполнялся без уведомления органов управления воздушным движением, что является нарушением. По предварительным данным СК, самолет облетал территории Тункинского и Окинского районов Бурятии, чтобы определить область обработки лесов.