ИРКУТСК, 20 июл — ПРАЙМ. Самолет Ан-26 после заправки вновь вылетел на поиски пропавшего в Бурятии Ан-2, район поиска расширен, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "ИрАэро".

Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20:21 мск 19 июля от оперативного дежурного ФКУ "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на борту шесть человек, из них два человека экипажа и четыре пассажира. Ан-2 совершил взлет из населенного пункта Кырен Республики Бурятия, точный маршрут следования неизвестен. В поисках пропавшего самолета задействовано три борта: вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" и Ан-2 авиакомпании "Феникс". Утром в понедельник Ан-26 "ИрАэро" вернулся в аэропорт Иркутска.

"После заправки было принято решение, что Ан-26 вновь вылетит на поиски пропавшего самолета. До возвращения в аэропорт поиск велся в течение семи часов в сложной местности, в предгорье Саян. Сейчас территория поиска расширена", — сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что никаких сведений о пропавшем самолете пока нет.