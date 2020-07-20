СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.

Ранее движение на участке от Белогорска до Симферополя осуществлялось только по двум полосам, а разрешенная скорость составляла 60 километров в час. На участке от Керчи, куда приходит Крымский мост, до Белогорска (155 километров) движение по четырем полосам вместо двух запустили 30 июня.

"Сегодня открылось рабочее движение по четырем полосам "Тавриды" от Белогорска до Симферополя. Увеличение пропускной способности на участке позволит ликвидировать пробки на подъезде к столице республики, через которую идут туристические потоки на Южный берег Крыма, в Евпаторию и Севастополь… С открытием движения по этому участку водители могут проехать по четырем полосам "Тавриды" от Керчи до Симферополя", — сказал Назаров.

До понедельника транспорт на четвертом этапе строительства (от Белогорска до столицы Крыма, около 30 километров) продолжал двигаться по двум полосам с разрешенной скоростью до 60 километров в час. С запуском четырех полос скорость увеличена до 90 километров в час за исключением четырех участков, где открыты временные наземные пешеходные переходы, сообщил Назаров.

Движение транспорта по двум полосам на первой очереди федеральной трассы от Керчи до Симферополя (190 километров) было открыто 31 декабря 2018 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства "Тавриды" (семь этапов) определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.