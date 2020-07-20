САРАТОВ, 20 июл /ПРАЙМ/. "Меридиан", первый в России проект полностью частной транзитной скоростной автомагистрали от границы с Белоруссией до Казахстана, планируется начать строить с Тамбовской области в двух направлениях — в сторону Москвы и в сторону Казахстана, заявил в понедельник спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин.

По задумке организаторов, трасса протяженностью 1982 километра должна быть построена с нуля и пройти по Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской и Смоленской областям и стать российской частью так называемого "экономического пояса Шелкового пути", соединив страны ЕС с Китаем через Казахстан и Белоруссию. Проект реализует "Русская холдинговая компания" бывшего топ-менеджера "Газпрома" Александра Рязанова. Рязанов ранее заявлял, что планирует начать строительство "Меридиана" в 2020 году с возведения участка по Саратовской области.

"В этом году есть возможность этот проект запустить. Обсуждая его, пришли к мнению, что если старт начнется с Тамбовской области, где пролегает 158 километров этой дороги, работы могут пойти по двум направлениям — в сторону нашей столицы и в сторону соединения этой дороги с Казахстаном… Планируется, что вход в эту дорогу с территории Казахстана будет через Саратовскую область", — сказал Володин на видео, опубликованном в аккаунте его сторонников в Instagram.

"Этот проект не закрыт, этот проект в работе. Более того, на прошлой неделе мы его обсуждали с курирующим заместителем председателя правительства, также обсуждали и с председателем правительства. Этим проектом сейчас инвестор занимается вместе с профильными министерствами правительства. Насколько мне известно, на следующей неделе должно быть совещание в минфине (по этому вопросу)", — добавил он.