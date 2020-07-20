АШХАБАД, 20 июл /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Туркменские авиалинии" продлила отмену всех международных рейсов до 31 августа 2020 года из-за коронавируса, сообщает официальный сайт авиакомпании.

"Уважаемые пассажиры! В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продвигается отмена всех международных рейсов до 31 августа 2020 года", — говорится в сообщении.

Таким образом, отменяются рейсы из Ашхабада и обратно — в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, Франкфурт —на–Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин и Бангкок.

Авиакомпания отмечает, что пассажиры с отмененных рейсов могут оформить заявление на возврат средств или дождаться возобновления полётов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы.

Ранее "Туркменские авиалинии" отменили все международные авиарейсы до 20 июля 2020 года.

В Туркмении, несмотря на сообщения властей об отсутствии случаев заболевания коронавирусом, введен поголовный масочный режим и ряд ограничений. Так со вторника до конца этого месяца в стране будут закрыты предприятия торговли, сервиса общепита и спорта. Ранее появилась информация о закрытии на неопределенное время церквей, мечетей и мусульманских святынь для паломничества.