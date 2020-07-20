САРАТОВ, 20 июл /ПРАЙМ/. Самолет Airbus 320-200 авиакомпании S7 Airlines из Саратова, вылет которого в понедельник задержался почти на два с половиной часа из-за проверки лайнера кинологом с собакой, прибыл в Домодедово, следует из данных онлайн-табло на сайте столичного аэропорта.

Авиакомпания S7 планировала в понедельник в 18.35 (17.35 мск) выполнить рейс S7-1236 из Саратова в Москву, однако самолет смог вылететь только в 20.58 (19.58 мск). Как сообщил ранее депутат Госдумы от ЕР Николай Панков, который летел этим рейсом, севших в самолет пассажиров высадили, попросили пройти повторный досмотр, а салон обследовали специалисты с собакой, которая ничего не обнаружила, после чего пассажиры вернулись на борт.

"Рейс S7-1236 Саратов — Домодедово. Тип воздушного судна — Airbus 320-200. Текущий статус рейса — прибыл… Время прибытия — 21.07 мск", — информирует онлайн-табло Домодедово.

Уточняется, что рейс по расписанию должен был прибыть в 19.10 мск.