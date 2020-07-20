САРАТОВ, 20 июл /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Проверка в саратовском аэропорту "Гагарин" проведена в понедельник после "сообщения об угрозе", в данный момент аэропорт работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе аэровокзала.

Авиакомпания S7 Airlines планировала в понедельник в 18.35 (17.35 мск) выполнить рейс S7-1236 из Саратова в Москву, однако самолет смог вылететь только в 20.58 (19.58 мск). Как сообщил ранее депутат Госдумы от ЕР Николай Панков, который летел этим рейсом, севших в самолет пассажиров высадили, попросили пройти повторный досмотр, а салон обследовали специалисты с собакой, которая ничего не обнаружила, после чего пассажиры вернулись на борт. Самолет прилетел в Домодедово в 21.07 мск.

"В аэропорту проводились мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе. В настоящее время мероприятия завершены. Аэропорт "Гагарин" работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", — сказал собеседник агентства.