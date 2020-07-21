МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Анализ данных с бортовых самописцев сбитого в январе под Тегераном украинского самолета начнется во Франции 21 июля, сообщает МИД Канады.

Ранее бортовые самописцы со сбитого в Иране украинского Boeing доставили для изучения во французское бюро по расследованию авиакатастроф (BEA).

"Канада приветствует загрузку данных с черных ящиков рейса PS752 во французском Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA), анализ данных начнется завтра", — говорится в сообщении канадского МИД в Twitter в понедельник.

Внешнеполитическое ведомство Канады также подчеркнуло, что призывает Иран к "полномасштабному, прозрачному и независимому расследованию" трагедии.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.