МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Каждый пятый купленный в кредит в России автомобиль в первом полугодии текущего года был отечественного производства, а еще 18% — автомобили корейских марок, подсчитали для РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником 24".

"Россияне в кредит чаще всего берут автомобили отечественного производства (20%). В частности, на марку Lada приходиться около 95% из общей доли российского автопрома, на который был оформлен целевой кредит. Далее идут корейские автомобили (Kia, Hyundai) — 18%", — выяснили эксперты.

На третьем месте расположились автомобили немецкого производства, наиболее популярной маркой среди которых является Volkswagen, на них приходится 15% всех выданных российскими банками автокредитов.

Эксперты отмечают, что более трети всех ссуд на покупку автомобилей оформлено заемщиками в возрасте от 25 до 35 лет, а еще 30% оформили россияне в возрастной группе 35-45 лет. На третьем месте с 16% ссуд находятся автолюбители в возрасте 46-50 лет.

При этом на россиян старше 50 лет приходится всего лишь около 10% от всех оформленных автокредитов, а на самых молодых заемщиков в возрасте от 18 до 24 лет — 9% ссуд.