МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Первый замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил в правительство предложение разрешить полеты из шести городов России на первом этапе возобновления международного авиасообщения, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в отрасли.

"Роспотребнадзор, Росавиация и МИД России будут согласовывать список стран для возобновления международного авиасообщения с территориальными подразделениями Роспотребнадзора Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока", — сообщает газета со ссылкой на проект алгоритма восстановления международного авиасообщения, направленного 8 июля первым замминистра транспорта.

По словам собеседника газеты, на первом этапе возобновления авиасообщения международные полеты будут выполняться только из этих городов. На втором этапе Роспотребнадзор, Росавиация и МИД будут отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели направлять в правительство перечень стран, куда можно будет улететь из любого международного аэропорта страны.

"Таким образом, если авиасообщение с другими странами будет восстановлено 1 августа, российские аэропорты, не отнесенные к внутригосударственным хабам, смогут принимать рейсы из-за границы не ранее середины августа", — пишут "Известия", ссылаясь на источник в крупном российском аэропортовом холдинге.

По данным издания, в каждом макрорегионе могут выбрать один крупный аэропорт, только в Москве все три аэропорта смогут осуществлять международные рейсы.

Уточняется, что дата начала международных полетов отсутствует в алгоритме возобновления международных полетов и до сих пор не определена.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и еще ряда рейсов.