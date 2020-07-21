КРАСНОЯРСК, 17 июл /ПРАЙМ/. Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2, приостановленные в темное время суток, возобновлены утром, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

"Поиски возобновлены. По нашей информации, они летают практически по тем же маршрутам. Пока вылетело два борта – вертолет Ми-8 и самолет Ан-2", — сказал собеседник агентства.

Ранее в ГУМЧС по Бурятии сообщали, что в 20.21 мск 19 июля от оперативного дежурного "Сибирского авиационного поисково-спасательного центра" поступила информация, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", на его борту находятся шесть человек, из них два члена экипажа и четыре пассажира. Ан-2 взлетел из населенного пункта Кырен в Бурятии. СК информировал о начале доследственной проверки. Бурятская транспортная прокуратура также начала проверку.

По данным прокуратуры, самолет совершал облет Тункинского и Окинского районов Бурятии для определения территории химобработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.