ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июл /ПРАЙМ/. Камчатские депутаты приняли закон о снижении транспортного налога на автомобили старше десяти лет, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Отмечается, что закон принят по инициативе врио губернатора Камчатского края и коснется 80% частного автотранспорта на Камчатке.

"Мы все поддержали законопроект о снижении транспортного налога на "возрастные" автомобили старше 10 лет – закон был принят единогласно. В период пандемии он имеет особенное значение. В среднем, налог снижен на 30%, и самое существенное снижение коснется владельцев мощных старых внедорожников", — приводит пресс-служба слова спикера законодательного собрания региона Валерия Раенко, который добавил, что на Камчатке у основной массы населения транспорт находится в длительной эксплуатации.

Кроме того, по его словам, полностью от транспортного налога на один автомобиль освобождены многодетные семьи (раньше действовало ограничение, им приходилось платить налог, если мощность автомобиля превышала 250 лошадиных сил). Также полностью освобождены от уплаты транспортного налога владельцы электромобилей.

В пресс-службе добавили, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. То есть за 2020 год жители Камчатки будут оплачивать уже сниженный налог.