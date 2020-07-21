ДУШАНБЕ, 21 июл /ПРАЙМ/, Лидия Исамова. Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" и таджикская "Сомон Эйр" 17 и 21 июля из Душанбе в Москву вывезли 266 граждан России и 101 гражданина Таджикистана, имеющих основание для въезда в Россию, сообщили во вторник в пресс-службе посольства России в Таджикистане.

"Рейсом по маршруту Душанбе — Жуковский в Россию вылетели 196 пассажиров, включая семь младенцев. На борту были 142 россиянина и 54 гражданина Таджикистана, имеющих основание для въезда в Россию. Рейсом по маршруту Душанбе — Москва в Россию вылетел 171 пассажир, включая девять младенцев. На борту были 124 россиянина и 47 граждан Таджикистана", — сообщили в посольстве.

Дипломатическое представительство России выразило благодарность российским и таджикским ведомствам, а также авиакомпаниям, чье эффективное взаимодействие сделало эти рейсы возможными.

"Работа российских загранучреждений в Таджикистане по возвращению остающихся в республике россиян продолжается", — добавили в пресс-службе дипведомства.