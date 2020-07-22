МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Почти треть россиян планирует в этом году добираться в отпуск по России на автомобиле, это объясняется не только недоступностью полетов по многим направлениям, но и экономичностью и безопасностью на фоне ситуации с коронавирусом, говорится в совместном исследовании сервисов Работа.ру и Сберавто, которое есть у РИА Новости.

В нем приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов страны, которые запланировали отпуск до конца года.

"Почти каждый третий респондент (30%) планирует совершить путешествие в месту отдыха на автомобиле, 28% опрошенных будут добираться на самолете, а 16% — на поезде. Еще 14% участников исследования проведут свой отпуск в месте их текущего пребывания", — подсчитали эксперты.

Сервис Сберавто проанализировал спрос на автомобили с начала лета. Фокус со стороны клиентов сместился в пользу универсалов и кроссоверов. Также при выборе автомобиля для путешествий с семьей покупатели обращают внимание на объем багажника и экономичность автомобиля по расходу топлива.

"Большинство россиян сейчас все-таки открыло сезон отпусков, переключив свое внимание на внутрироссийский туризм. Это объясняется не только неопределенностью в ситуации с международными перелетами, но и тем, что в текущей ситуации это безопаснее, а также в некоторых случаях и экономичнее", — считает директор по маркетингу сервиса Работа.ру Ксения Курникова.

"Путешествия на собственном автомобиле по нашей стране обходятся значительно дешевле, чем покупка билетов на самолет или наземный транспорт в разгар сезона. Это связано с тем, что часто при путешествиях по России на автомобиле приходится преодолевать более 1000 км до места отдыха", — заметил исполнительный директор сервиса Сберавто Роман Абрамов.