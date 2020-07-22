МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.

По словам собеседников газеты, изучаются различные варианты размерности самолета: на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке. Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского по заказу ОАК моделирует технические показатели лайнера и его поведение при увеличении вместимости до разного количества кресел.

Старт проекта по разработке увеличенной версии SSJ100 возможен только после того, как ОАК создаст самолет SSJ100 new, отмечают источники газеты. SSJ100 new — это модернизированный лайнер нынешней размерности, состоящий по максимуму из российских компонентов.

Поставки SSJ100 new должны стартовать в 2023 году, сообщает издание. "Это действительно сложный и капиталоемкий проект, по сути, новый самолет, а создать на базе SSJ100 new увеличенную версию, если примем такое решение, будет относительно быстро и дешево", — пишет газета со ссылкой на слова источника, близкого к руководству ОАК.

Ранее, в мае, производитель самолетов SSJ100 — филиал "Региональные самолеты" корпорации "Иркут" — сообщал РИА Новости, что начал согласно графику выпускать техническую документацию на модернизированную версию самолета. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в конце прошлого года в интервью РИА Новости сообщал, что SSJ100 после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов. Позднее в пресс-службе КРЭТ также сообщили, что новый SSJ100 получит российскую навигационную систему.