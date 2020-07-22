МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Безопасные и качественные дороги призваны обеспечить качественно новый уровень дорожной инфраструктуры, повысить безопасность движения и обновить общественный пассажирский транспорт в городах России, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

"В национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" также поставлена цель – обеспечить качественно новый уровень дорожной инфраструктуры, повысить безопасность движения и обновить общественный пассажирский транспорт в городах России. Предусмотрели 100 миллиардов рублей для опережающего финансирования тех регионов, которые перевыполняют планы по строительству дорог. Чем раньше мы завершим эти объекты, тем скорее будет получен мультипликативный эффект – улучшится логистика, появятся новые рабочие места, вырастут налоговые поступления", — сказал Мишустин.

По его словам, все это поможет оживить экономику и усилить связи между регионами РФ.

В конце июня в своем телеобращении глава государства Владимир Путин предложил добавить в этом году еще 100 миллиардов рублей на обновление региональной дорожной сети, направить эти средства в те субъекты РФ, которые работают быстро, строят и ремонтируют дороги качественно и с опережением графика.

ДЛЯ ГРАЖДАН

Глава правительства назвал одной из задач властей, чтобы каждый россиянин мог добраться в любую точку страны быстро, безопасно и за минимальную цену.

"У нас огромная страна. Наша задача – чтобы каждый человек мог добраться в любую точку быстро, безопасно и за минимальную цену", — сказал Мишустин.

Он напомнил, что в марте правительство одобрило транспортную стратегию РФ до 2035 года.

"Ее приоритеты – обеспечить связанность территорий РФ, доступность и качество транспортных услуг для граждан", — добавил Мишустин.

СОЗДАНИЕ АРТЕРИЙ

Надо связать все регионы РФ транспортными артериями, создать инфраструктуру Северного морского пути как альтернативного коридора, заявил глава правительства.

"Нам необходимо связать все регионы транспортными артериями. Создать инфраструктуру Северного морского пути как альтернативного транспортного коридора", — сказал Мишустин.

Он отметил, что это позволит привлечь дополнительную грузовую базу, а также будет способствовать социально-экономическому развитию регионов и страны в целом.

ПОТЕНЦИАЛ

Правительство России видит большой потенциал в транспортной отрасли, несмотря на то, что грузовые и пассажирские перевозки до конца не восстановились, сообщил премьер.

"В своей экономической политике государство должно быть дальновидным инвестором. Несмотря на то, что практически все перевозки – и грузовые, и пассажирские – пока до конца не восстановились, мы видим в транспортной отрасли большой потенциал", — сказал Мишустин.

Он отметил, что в настоящее время в портфеле правительства девятнадцать крупнейших инфраструктурных проектов. "Каждый транспортный проект дает мультипликативный эффект в соответствующих смежных отраслях. Среди этих проектов – расширение БАМа и Транссиба, завершение ЦКАДа и строительство трассы Европа – Западный Китай", — продолжил глава правительства.