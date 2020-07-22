МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Госкомпания "Автодор" со среды повышает скоростной режим на платной трассе М11 "Нева" (Москва-Петербург) с 334 по 543 километры в Тверской и Новгородской областях до 130 километров в час со 110 километров в час, следует из сообщения "Автодора".

"На участке с 334-го по 543-й километры трассы М11 "Нева" (шестой этап) вводится скоростной режим в 130 км/ч. Теперь водители легковых автомобилей смогут с такой скоростью проехать 335 километров (с 208-го километра (обхода Торжка в Тверской области) по 543-й километр – в Новгородской). Это расстояние они преодолеют за 2,5 часа", — сообщает госкомпания.

Отмечается, что такой скоростной режим разрешено вводить на трассах высшей технической категории с разделенными встречными потоками, М11 отвечает этим параметрам.

"Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на всех участках технической категории 1А, которые находятся в ее доверительном управлении. Повышенная скорость от 110 км/ч до 130 км/ч способствует увеличению пропускной способности, равномерности транспортного потока. Водителям не нужно совершать лишние перестроения и маневры, что в конечном итоге повышает безопасность дорожного движения, но при одном важном условии — полном соблюдении водителями правил дорожного движения", — сообщается в релизе.

Согласно приведенной в сообщении "Автодора" статистике, удельный вес тяжелого травматизма (смертельных случаев на 100 километров) за пять месяцев текущего года на платных участках снизился на 31,2% в годовом выражении, а на бесплатных — на 17,9%.