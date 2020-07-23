КРАСНОЯРСК, 23 июл /ПРАЙМ/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после пропажи самолета Ан-2 с людьми на борту, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

"Кукурузник" Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, 19 июля 2020 года самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс", вылетел в 19.37 по местному времени из поселка Кырен Тункинского района Республики Бурятия, в установленное время экипаж на связь не вышел", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что из-за длительного отсутствия информации о местонахождении воздушного судна у следствия имеются основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа.

Следователи осмотрели взлетно-посадочную площадку в поселке Кырен, изъяли образцы топлива, которым был заправлен самолет, назначена судебно-химическая экспертиза с целью определения его качества, опрошены технические работники, осуществлявшие предполетную подготовку судна, и руководство авиакомпании.