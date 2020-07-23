МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. РЖД, помимо касс, продают железнодорожные билеты через свой официальный сайт и приложение без наценок и безопасно для данных пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее газета "Коммерсант" отмечала, что сезон отпусков вызвал активизацию фейковых сайтов по продаже железнодорожных билетов. По ее данным, в топе поисковой выдачи Google оказался фальшивый сайт с билетами на "Сапсан". Издание отмечало, что от обнаружения до закрытия подобных сайтов сейчас уходит около месяца, что слишком долго, учитывая оперативность мошенников и сезонные всплески подобных мошенничеств, отмечали эксперты по кибербезопасности.

"Нашим официальным сайтом является rzd.ru. Также есть официальное мобильное приложение "РЖД Пассажирам". Какого-то отдельного сайта или приложения у поездов "Сапсана" нет. Рекомендуем всем пассажирам пользоваться официальными ресурсами, где билеты можно купить безопасно и без наценок", — сообщили в пресс-службе РЖД.

Там отметили, что компания систематически получает жалобы от клиентов на сайты, которые используют в своем оформлении элементы, схожие с товарным знаком ОАО "РЖД", или просто мошеннические ресурсы, и пытается совместно с поисковыми сервисами, антимонопольным ведомством и правоохранительными органами им противодействовать.

"Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны, доверяйте только проверенным ресурсам", — обратились в компании к пассажирам.