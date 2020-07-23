МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Солнцевский суд Москвы в четверг амнистировал Надежду Архипову — фигурантку дела об авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково, где погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее в четверг ее приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

"В связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне освободить Архипову от ответственности и снять судимость", — заявила судья Екатерина Гришина после приговора.

Подобный исход для женщины стал возможен по причине того, что преступление произошло в период, попавший под амнистию, и было совершено по неосторожности. Кроме того, если бы суд назначил ей наказание строже, чем 5 лет лишения свободы, применение амнистии было бы невозможным.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — де Маржери, один из крупнейших инвесторов в Россию, и три члена экипажа.