МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Россия" передала четыре самолета Boeing 737-800 "Победе", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Четыре самолета Boeing 737-800 "России" перешли "Победе", — сказал источник.

"Авиакомпания "Россия" завершила в Таллине процесс передачи четырех Boeing-737-800. Первый самолет был передан 21-го, два 22-го и 23 июля был передан четвертый. С сегодняшнего дня воздушные суда с номерами VP-BOD, VP-BOH, VP-BGR, VP-BGQ не находятся в свидетельстве эксплуатанта авиакомпании "Россия", — сказал РИА Новости официальный представитель авиакомпании, не уточняя, кому были переданы самолеты.