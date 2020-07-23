БЕЛГРАД, 23 июл /ПРАЙМ/. Национальная авиакомпания Сербии Air Serbia отложила рейсы в Москву и ряд других направлений из-за пандемии COVID-19, сообщил авиаперевозчик.

"Планированное восстановление полетов в определенные направления будет отложено на несколько недель, а сообщение с некоторыми направлениями будет осуществляться с меньшей частотой. Рейсы Air Serbia в три направления из расписания будут отменены на длительное время", — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что Air Serbia, в зависимости от актуальных ограничений на поездки, планирует возобновить рейсы в Рим, Милан и Бухарест 16 августа вместо 1 августа, когда эти рейсы были ранее запланированы. Сербская национальная авиакомпания также планирует восстановить полеты в Брюссель 27 августа, а полеты в Венецию начать с 31 августа.

"Рейсы в Москву и Тель-Авив, возобновление которых планировалось в августе, сейчас перенесены на 1 сентября. Полеты в Мадрид с 29 июля, в Ниццу с 8 августа и в Киев с 31 августа будут временно отложены. Их восстановление планируется на летний сезон следующего года", — указал сербский авиаперевозчик.