МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) готов выпускать двухэтажные туристические поезда с панорамными крышами и окнами при наличии спроса на них, сообщил гендиректор компании Кирилл Липа.

Один из участников онлайн-форума "Инженеры будущего" задал вопрос, появятся ли в России турпоезда с панорамными окнами и крышами.

"Для меня персонально — это моя мечта. Я люблю с детства путешествовать в пассажирских вагонах, и хотелось бы иметь панорамную крышу и возможность обозревать окрестности, не выходя с верхней полки", — ответил Липа.

Гендиректор ТМХ напомнил, что группа выпускает двухэтажные пассажирские вагоны, и "обзор со второго этажа просто великолепный". "Понятно, что если бы мы могли расширить эту стеклянную панораму до крыши и стенок хотя бы частично, было бы очень здорово", — считает Липа.

Он отметил, что был бы активным сторонником такого решения.

"Технически это точно исполнимая вещь. Вопрос в организации такого рода перевозок, в пассажирах, которые бы выражали такую заинтересованность, и "Трансмашхолдинг" такой бы состав точно предложил", — добавил Липа.