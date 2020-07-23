МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Защита фигурантов дела о катастрофе самолета Falcon в московском аэропорту "Внуково", где погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, намерена обжаловать приговор, это намерена сделать и амнистированная фигурантка Надежда Архипова, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Динзе.

Солцевский суд Москвы в четверг приговорил трех фигурантов дела к срокам от 5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На скамье подсудимых был руководитель полетов Внуково Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Им вменяли нарушение правил транспортной безопасности, вину в катастрофе они отрицают. При этом Архипову суд амнистировал.

"Естественно, мы будем обжаловать это решение, потому что вину Архипова не признает", — рассказала собеседница агентства, защищающая Архипову.

Такое же мнение выразили адвокаты других осужденных.

"Любой приговор, кроме оправдательного, мы будем считать незаконным", — заявил также представитель Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Олег Бабич, который присутствовал на оглашении приговора и поддерживал обвиняемых.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet, столкнувшись со снегоуборочной машиной. При крушении погибли четыре человека — де Маржери, один из крупнейших инвесторов в Россию, и три члена экипажа.