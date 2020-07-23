МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Осужденные на реальные сроки фигуранты дела о катастрофе самолета Falcon в столичном аэропорту "Внуково" в 2014 году, где погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, могут через год нахождения в колонии-поселении подать на УДО, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Чернецкий.

"Если Мосгорсуд признает приговор Солнцевского суда Москвы законным, Дунаев и Круглов могут провести в колонии-поселении год, после чего у них возникнет возможность подать на УДО. Это связано с тяжестью преступления и тем, что суд зачел в приговоре время, проведенное ими под разными мерами пресечения", — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что до вступления приговора в силу осужденные будут находиться под подпиской о невыезде.

Солнцевский суд Москвы в четверг приговорил трех фигурантов дела к срокам от 5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На скамье подсудимых был руководитель полетов "Внуково" Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Им вменяли нарушение правил транспортной безопасности, вину в катастрофе они отрицают. При этом Архипову суд амнистировал.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet, столкнувшись со снегоуборочной машиной. При крушении погибли четыре человека — де Маржери, один из крупнейших инвесторов в Россию, и три члена экипажа.

Этот же суд в июле 2017 года приговорил непосредственного виновника катастрофы, водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, к четырем годам колонии, а старшего сменного инженера Владимира Леденева — к 3,5 годам. Однако в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне от ответственности их освободили.