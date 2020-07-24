ВАШИНГТОН, 24 июл /ПРАЙМ/. Самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм, заявили в пресс-службе Центрального командования США (CENTCOM).

"Американский истребитель F-15, выполнявший обычную воздушную миссию в районе действия коалиции в гарнизоне Танф в Сирии, провел сегодня вечером стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера Mahan Air на безопасном расстоянии примерно в 1000 метров от авиалайнера. Визуальный осмотр проводился для обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Ат-Танф", — говорится в заявлении командования.

Там отметили, что после того, как пилот F-15 идентифицировал самолет как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.

"Профессиональный перехват проводился в соответствии с международными стандартами", — подчеркнули в командовании США.

Ранее сообщалось о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Первоначально была информация о том, что истребители, перехватившие иранский пассажирский самолет, могли быть израильскими, затем телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа самолета сообщила, что речь идет об американских перехватчиках.

Иранские СМИ сообщали о нескольких пострадавших, когда пилот самолета пытался уйти от столкновения с истребителями. Инцидент, по данным СМИ, произошел в районе Эт-Танф на территории Сирии, где расположены американские силы. Пассажирский самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вылетел обратно в Тегеран.

МИД Ирана сообщил, что Тегеран изучает обстоятельства происшествия, однако не стал указывать на виновного. В Тегеране отметили, что примут необходимые политические и правовые меры, как только получат дополнительную информацию о нем.